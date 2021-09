Ciclismo, Trittico della Regione sulla Rai: Coppa Agostoni di Lissone la grande protagonista

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La presentazione del Trittico (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A Palazzo Lombardia presentato il Trittico della Regione. La Coppa Agostoni grande protagonista: l’11 ottobre chiuderà la stagione. Martedì 28 settembre, si è data ufficialità dell’appuntamento ciclistico di stagione: sarà un Trittico memorabile, quello che comincerà il 4 ottobre prossimo con la Coppa Bernocchi, proseguirà il 5 con la Tre Valli Varesine e si concluderà l’11 ottobre con la Coppa Agostoni, tutte trasmesse in diretta dalla Rai.

È stato presentato a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, del sottoswgretario con delega a sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi della Regione, Antonio Rossi, e dei presidenti delle società organizzatrici.

Filippo Ganna, Tadej Pogačar, Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Remco Evenepoel, Rohan Dennis, Simone Consonni saranno alcuni dei campioni dell’Uci World Tour che gli appassionati lombardi potranno vedere in azione nelle varie prove del Trittico. E lunedì 11 ottobre, al termine della Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM, a Lissone verrà premiato il vincitore del Trittico Regione Lombardia 2021, che chiuderà una stagione lunga e faticosa per i ciclisti, ma entusiasmante per i tanti appassionati di questo sport.

“Siamo molto soddisfatti di essere finalmente tornati alla quasi normalità sportiva”, dichiara Attilio Fontana “siamo contenti di essere al fianco degli organizzatori, che ringraziamo per la dedizione e la volontà che dimostrano ogni anno aggiungendo sempre qualcosa, rendendo sempre più belle le corse, che mostrano le bellezze del nostro territorio a tante persone che non sanno cosa si perdono”.

“In Lombardia il ciclismo è uno sport radicato nel territorio, ci sono tantissimi appassionati che lo praticano e che seguono le corse, che portano i bambini a vedere a bordo strada i campioni”, commenta Antonio Rossi.

“La città di Lissone aspetta veramente con trepidazione la Coppa Agostoni”, dichiara Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone. “La città si è preparata, perché applaudire i corridori quel giorno significherà ricominciare. Questa estate abbiamo visto come lo sport coinvolge e regala un’identità, un senso di appartenenza. Lo stesso fa la Coppa Agostoni, che a Lissone dà proprio un’identità territoriale forte e un senso di appartenenza alla nostra città e alla Brianza. Siamo particolarmente orgogliosi dei Trofei d’Autore, perché Lissone è diventata grande attraverso la lavorazione del legno e il design: presentare dei trofei d’autore fatti dai nostri laboratori artigianali è davvero un grande orgoglio. Ringrazio dunque le ditte Fratelli Citterio, Res Artis e Mob-Int per le loro creazioni, fatte con il cuore”.

“Come lissonesi siamo onorati di ospitare la Coppa Agostoni”, dichiara Luciano Caspani, fondatore della Cleaf, che dal 2014 ospita i preliminari di partenza e il via della Coppa Agostoni. “La gara esalta il nostro meraviglioso territorio, che è fatto delle eccellenze nel settore dell’arredamento e del design con le quali la Cleaf è cresciuta fino a operare oggi in tutto il mondo, dall’Estremo Oriente all’America. Collaborare con un evento così importante come la Coppa Agostoni è per noi un piacere e una gioia”.

“Ringrazio Regione Lombardia, l’assessore Antonio Rossi, il Banco BPM e l’azienda Cleaf, che sono le colonne portanti di questa manifestazione”, dice Silvano Lissoni, presidente dello Sport Club Mobili Lissone. “Ringrazio anche la comunità di Lissone (rappresentata in Regione dal sindaco Concettina Monguzzi e dall’assessore allo sport Renzo Perego). Quest’anno è doppiamente importante: sono i 75 anni dalla prima edizione e gli 80 anni dalla scomparsa di Ugo Agostoni. Tante le squadre e i campioni che celebreranno la lunga storia della nostra gara”.

“Alla Coppa Agostoni sarà presente la Nazionale di ciclismo strada e tutto lo staff”, svela Ruggero Cazzaniga, vice presidente della Federazione Ciclistica Italiana. “Vogliamo chiudere una stagione entusiasmante per gli atleti italiani, che hanno ottenuto grandi risultati, e lo faremo in una gara prestigiosa come l’Agostoni”.

“La chiusura della stagione quest’anno avverrà proprio a Lissone, con la Coppa Agostoni”, dichiara Andrea De Luca, commentatore del ciclismo per i canali Rai. “È nata nel 1946, quando l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quest’anno chiuderà il Trittico nell’anno della rinascita dopo il Covid. L’Agostoni è una gara unica, perché è aperta sia a un possibile arrivo in volata sia a dei coraggiosi attaccanti che possono fare gli ultimi 30-40 chilometri in fuga e poi giocarsela nel centro di Lissone. Una gara bella dal punto di vista sportivo e anche umano, che esalta la Lombardia, una regione che può diventare le Fiandre del Sud Europa”.

