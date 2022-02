Calcio serie D: vincono Vis Nova Giussano, Folgore Caratese e City Nova. Ac Leon finisce ko È di tre vittorie e una sconfitta il bilancio delle squadre brianzole impegnate, domenica 27 febbraio, nel campionato di serie D.

Tre vittorie, una sconfitta. È il bilancio della settima giornata di ritorno nel campionato di serie D, girone B, per le squadre brianzole del monzese.

Vittoria molto sofferta per il City Nova nella trasferta di Ponte San Pietro (2-3). I giallo verdi hanno conservato il primato in graduatoria con nove punti di vantaggio sul Brusaporto che ha vinto a Breno per 1-0. E domenica gran big-match fra le due compagini più forti del girone. Il City Nova iniziava male la gara con l’infortunio a Pedone, tanto da subire subito una rete al 4’ ad opera di Capelli, ma prima del riposo al 47’ristabiliva l’equilibrio con Agello. Un po’ meglio la ripresa tanto che si portava in vantaggio al 16’ con Barzotti, ma il vantaggio veniva annullato da Bertolazzi 4’ dopo. I milanese hanno molto sofferto il pressing asfissiate dei bergamasche che non ha permesso alla squadra di ragionare e solo al 41’ trovava il goal partita con un colpo di testa di Bruzzone da azione di calcio d’angolo battuta da Colonna.

Il derby di Brianza, ha visto prevalere allo scadere la Folgore Caratese (1-0) sull’Ac Leon. Il goal al 44’ della ripresa di Ciko ha infranto tutte le speranze e mandato in fumo la generosità degli arancioneri che hanno così incassato l’ottava sconfitta consecutiva. Il risultato di parità sarebbe stato più equo, anche perché il Leon non ha affatto sfigurato nei confronto coi lambraioli, che hanno avuto il merito di essere stati più cinici.

La Brianza non ha portato bene alla Virtus Ciserano Bergamo che nel volge di sette giorni ha dovuto scrivere due consecutive sconfitte. Dapprima in casa della Folgore Caratese, che ha potuto sorridere grazie ad un autogal. Più pesante la battuta d’arresta in casa del Giussano. Il Vis Nova ha superato per 3-1 i rossoblu orobici. I gol tutti nella ripresa dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato anche se le “lucertole” avevano costruito più azioni pericolose senza mai concretizzarle. È stato Ballabio al 3’ a sbloccare il risultato al termine di una azione in area ospite, il raddoppio dei verdenero al 16’ con Calmi che era abilissimo a forzare il blocco difensivo bergamasco e a scuote il sacco. La partita sembrava conclusa, ma come sempre una volta in vantaggio, il Vis Nova, non riesce a coprire come dovrebbe a difendere il risultato e subiva il pressing della Virtus. Al 20’ Bardelloni con un’azione di forza riusciva ad entrare al limite dell’area, puntava Dugnani che non riuscendo a frenare la sua corso la atterrava appena dentro l’area. Il direttore di gara Striamo di Salerno decretava la massima punizione e Bardelloni dal dischetto non falliva, riaprendo la partita. I brianzoli pativa per il resto della gara la pressione dei rossoblu alla ricerca disperata del pareggio. E dopo una serie di cambi sia sull’uno che sull’altro fronte al 5’ di recupero dei 6’ concessi dall’arbitro Fall, che era in campo dalla mezzora della ripresa era abile a sfruttare un affondo Arrigoni, regalando al Vis Nova il goal dei tre punti. Giusta euforia in campo e nello spogliatoio da parte dei giocatori del Vis Nova dopo il successo di sette giorni fa sul difficile rettangolo dei veronesi di Sona.

Domenica 6 marzo, per la ventisettesima giornata, il City Nova riceverà nel big match il Brusaporto, mentre la Folgore Caratese sarà in trasferta a Villa d’Almè contro il Villa Valle vittorioso per 3-2 sull’Arconatese. Derby di Brianza fra le pericolanti Leon Monza-Vis Nova.

