(Foto by Paolo Colzani)

Seregno - Il saluto finale dei giocatori ai tifosi (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, serie D: pari senza rimpianti per il Seregno - VIDEO VIDEO «Un buon punto» - Quarto risultato utile consecutivo per il Seregno. Dopo il 3-3 in rimonta col Como, ha pareggiato sul campo del Villa d’Almè, ma questa volta senza rimpianti.

Quarto risultato utile consecutivo per il Seregno, che come nel turno infrasettimanale interno con il Como, disputato mercoledì scorso, anche a Villa d’Almè ha diviso la posta con la formazione locale. Se però il match che li aveva opposti ai lariani aveva lasciato in eredità parecchio rammarico agli azzurri, stavolta il punto incamerato è stato incassato con soddisfazione dall’ambiente, stante una gara che ha visto i bergamaschi colpire la bellezza di tre legni.

Gli ospiti si sono portati per primi in vantaggio all’8’ con Grandi, che su un corner di La Camera ha raccolto una sponda di testa di Ampollini e di destro ha insaccato. Tempo 12’, però, e gli orobici hanno sistemato tutto con Del Carro, che è svettato su un calcio d’angolo di Sonzogni e con un’inzuccata ha battuto Lupu. Appena 1’ più tardi, Sonzogni ha poi centrato il palo. Nella ripresa, dopo un’occasione creata da Cavalcante al 20’ e neutralizzata da Matteo Gritti con un balzo, al 39’ Lupu si è salvato con l’aiuto della traversa su una botta da posizione defilata ancora di Sonzogni, mentre nel recupero il palo ha negato la gioia del gol dell’ex a Jacopo Ferrè, prima che sulla ribattuta Lupu si facesse trovare pronto a dire no a Valli.

Villa d’Almè Valbrembana-Seregno 1-1

Marcatori: 8’ pt Grandi (S), 20’ Del Carro (V)

Villa d’Almè Valbrembana: M. Gritti; Del Carro, Sala, Picozzi; Bance (14’ st Tarchini), Baggi, Sonzogni, Bollini (38’ st A. Ferrè); Montalbano (21’ st J. Ferrè), Mammetti (28’ st Valli), Castelli (8’ st Corti). A disp.: F. Esposito, Ravasio, Mazza e Lazzarini. All.: Mussa.

Seregno: Lupu; Capelli, Ampollini (31’ st Pribetti), A. Gritti, Mapelli, Omayer (12’ st Calmi); Bonaiti, La Camera (31’ st Romeo), N. Esposito; Artaria (37’ st Ravasi), Grandi (12’ st Cavalcante). A disp.: Mora, Fumagalli, Moreo e Ronchi. All.: Ardito.

Arbitro: Rizzello di Casarano.

Note: ammoniti N. Esposito (S), Sonzogni (V), Grandi (S) e Picozzi (V); recuperi: 1’ pt, 4’ st.

