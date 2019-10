Calcio, serie D: il Seregno batte 1-0 il Levico Terme. E ora c’è il derby con la Folgore Caratese Secondo successo casalingo consecutivo per il Seregno: superato il Levico Terme per 1-0 grazie a una rete di Blazevic.

Secondo successo casalingo consecutivo per il Seregno, che superando 1-0 il Levico Terme si è lasciato alle spalle le aspre polemiche seguite alla trasferta di Legnano ed ha incassato un’iniezione di fiducia in vista del derby di domenica 3 novembre (ore 14,30) a Carate Brianza contro la lanciatissima Folgore Caratese. Senza gli squalificati Martino Borghese ed Andrea Invernizzi, il tecnico Gianluca Balestri ha preferito concedere un turno di riposo al diffidato Francesco Luoni, per evitare brutte sorprese in vista della prossima trasferta, ed ha affidato le chiavi della difesa al croato Luka Tomas, supportato dal giovane Roberto Ferrari e dal connazionale Sime Gregov.

I padroni di casa sono scattati meglio dai blocchi di partenza, sfiorando il vantaggio nella fase iniziale prima con Francesco Gazo, che dal limite ha spedito a lato di poco, e poi con Adriano Marzeglia, sull’inzuccata del quale il portiere ospite Kristian Boglic ha compiuto un autentico miracolo. Il ghiaccio infine lo ha rotto al 21’ Vlatko Blazevic, che ha deviato in rete un corner ben calciato da Jacopo Fortunato, capitano di giornata. Al 26’ ancora Marzeglia si è liberato in area, ma all’ultimo non è riuscito a concludere da posizione invitante. Gli ospiti sono usciti dal guscio soltanto a ridosso dell’intervallo, avvicinando la parità in modo particolare al 45’, quando Constantin Lupu ha murato Roberto Esposito, che su un calcio d’angolo di Pietro Voltasio aveva calciato da un passo. Nella ripresa i ritmi sono scesi, con il Seregno che a lungo si è limitato a controllare ed i trentini che non sono andati al di là di qualche mischia. Soltanto nel finale i brianzoli si sono rifatti vivi in avanti ed allo scadere hanno mancato di un nulla il raddoppio con Sime Gregov, che nell’area piccola non è arrivato sulla palla con la porta ormai vuota.

L’affermazione ha permesso agli azzurri di rimanere in vetta alla classifica a quota 24 punti, con 1 lunghezza di margine sulla Pro Sesto, che ha una partita in meno, in attesa che il giudice sportivo si esprima sulla richiesta del Levico Terme di ripetere lo scontro diretto per l’errore arbitrale che ha permesso a Tommaso Gattoni di rimanere in campo anche dopo la seconda ammonizione, e 2 in più sulla Folgore Caratese.

Seregno-Levico Terme 1-0

Marcatore: 21’ pt Blazevic (S).

Seregno: Lupu; Ferrari, Tomas, Gregov; Valsecchi, Nenadovic (10’ st Marini), Fortunato (22’ st La Camera), Gazo, Zoia; Blazevic (15’ st Bertani), Marzeglia (34’ st Artaria). A disp.: Pesenti, Mantegazza, Luoni, Tocci e Clerici. All.: Balestri.

Levico Terme: Boglic; Togola, Pralini, Gorzelewsky, Micheli (38’ st Rinaldo); Esposito, Voltasio, Cardore, Marku (28’ st Belesi); Capra (38’ pt Rizzieri), Galesio (15’ st Piacente). A disp.: Bertè, Benuzzi, Monaco, Galtarossa e Sartori. All.: Cortese.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Note: ammoniti Ferrari (S), Gregov (S), Valsecchi (S), Rizzieri (L) e Gorzelewsky (L) per gioco falloso, Cardore (L) per proteste. Calci d’angolo: 5-4 per il Seregno. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

