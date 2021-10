Calcio serie C, Seregno di rigore sul campo dell’Albinoleffe: sono tre punti d’oro Un rigore di D’Andrea ha regalato tre punti d’oro al Seregno calcio, impegnato nella difficile trasferta in terra orobica contro l’Albinoleffe.

Il Seregno vince sul campo dell’Albinoleffe, porta a casa tre punti d’oro per la classifica, per il morale, e anche per il presidente Davide Erba. Partita in equilibrio nel corso dei primi 45 minuti, che il Seregno ha sbloccato al 10’ con un rigore trasformato da D’Andrea e poi ha controllato bene, contenendo la reazione orobica. Un po’ di imprecisione nell’ultimo passaggio ha impedito agli ospiti di finalizzare qualche azione interessante. Secondo tempo con l’Albinoleffe sempre in forcing, ma mai pericoloso. Il Seregno, a corto di cambi, ha stretto i denti e strappato 3 punti fondamentali.

SERIE C - GIRONE A - 11^ GIORNATA Albinoleffe - Seregno 0-1 Feralpisalò - Padova domani; Juventus U23 - Pro Sesto 1-1; Legnago - Trento 1-0; Mantova - Sudtirol 0-1; Pergolettese - Lecco 1-0; Piacenza - Giana Erminio 1-1; Pro Patria - Pro Vercelli 1-1; Renate - Triestina 2-1; Virtusvecomp V. - Fiorenzuola 2-1.

CLASSIFICA: Sudtirol 24 punti; Padova, Renate 23; Feralpisalò 20; Pro Vercelli 19; Albinoleffe 17; Lecco 16; Triestina 15; Juventus U23 14; Pro Patria 13; Virtusvecomp, Trento, Seregno 12; Fiorenzuola, Legnago, Pergolettese 11; Giana Erminio 10; Mantova, Piacenza 9; Pro Sesto 8.

PROSSIMO TURNO - 12^ GIORNATA - 31/10 Fiorenzuola - Mantova; Giana Erminio - Pro Patria; Lecco - Virtusvecomp; V. Padova - Albinoleffe; Pro Vercelli - Piacenza; Renate - Legnago; Seregno - Pro Sesto; Sudtirol - Juventus U23; Trento - Pergolettese; Triestina - Feralpisalò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA