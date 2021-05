Calcio serie B: i biancorossi a Monzello per preparare l’ultima sfida contro il Brescia Lunedì 10 maggio il Monza ospita il Brescia per l’ultima sfida di campionato di serie B, partita che potrebbe anche assicurare il passaggio diretto in serie A. A Monzello sabato 8 anche Boateng e Anastasio.

Il Monza subito sui campi di Monzello per preparare l’ultima, definitiva partita utile per giocarsi il passaggio diretto in serie A. Lo comunica la società biancorossa spiegando che i giocatori di Brocchi, dopo il rientro in Brianza nella serata di venerdì 7 maggio da Cosenza - dove hanno vinto per 3-0 - si sono presentati al centro sportivo sabato mattina in attesa dell’ultima sfida di campionato contro il Brescia.

Gii atleti sono stati divisi in base al minutaggio di gioco in Calabria, quindi “seduta di scarico in palestra per qualcuno, e allenamento completo sul campo per tutti gli altri”. Poi attivazione motoria, possessi palla ed esercitazioni tattiche, prima di una partitella mista finale sette contro sette. Nel gruppo anche Boateng e Anastasio, assente Scaglia. Nel primo pomeriggio di domenica 9 maggio la rifinitura della vigilia per la sfida di lunedì alle 14 all’U-Power Stadium di Monza.

