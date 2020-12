Calcio, primo allenamento in gruppo per Balotelli. E sul suo armadietto negli spogliatoi spunta Super Mario Bros Dopo la vittoriosa trasferta di Venezia, i giocatori del Monza si sono ritrovati a Monzello per preparare la sfida di martedì contro la virtus Entella. Tutti gli occhi erano puntati su Mario Balotelli, al primo allenamento. Boateng ha svelato cosa troneggia sul suo armadietto negli spogliatoi.

Super Mario torna in campo. Dopo il rientro nella notte da Venezia (dove i biancorossi hanno vinto per 0-2, per leggere la cronaca live della partita basta cliccare qui), i giocatori del Monza si sono ritrovati sabato 12 dicembre a Monzello per un allenamento mattutino in vista del prossimo impegno, martedì all’U-Power Stadium alle 21 contro la Virtus Entella. Chi ha giocato al Penzo ha sostenuto una seduta di scarico in palestra, mentre tutti gli altri sono scesi in campo per una sessione completa di lavoro. Attivazione motoria, poi spazio alla tecnica con possessi palla, esercitazioni e mini sfide miste.

La partita finale ha vito la vittoria dei rossi sui gialli per 4-1 con reti di Rigoni, Caccavo, Boateng, Sampirisi e Marin. Lavoro differenziato per D’Errico, mentre Boateng è tornato in gruppo, e Balotelli ha svolto il primo allenamento coi compagni. Un evento salutato sui social anche dall’amico Boateng, prima con un selfie in compagnia di Supermario, e poi chiamandolo dallo spogliatoio. E qui il Boa ha fatto vedere l’armadietto di Balotelli al Monzello, contrassegnato con il numero 45 (la maglia dell’attaccante) e sopra il quale campeggia una piccola statua del Super Mario Bros, uno dei re incontrastati del mondo dei videogiochi.

