Calcio: Natale al comando per Renate in C e Seregno in serie D Tre vittorie per chiudere il 2020 e uno stop per le brianzole impegnate in serie C e serie D e due brianzole in vetta alla classifica: il Renate primo solitario in serie C e il Seregno di nuovo al comando in D. Vince anche la Folgore Caratese, stop per Vis Nova Giussano.

Tre vittorie per chiudere il 2020 e uno stop per le brianzole impegnate in serie C e serie D. Il Renate ha battuto in rimonta la Juve Under 23 per 2-1 e ha consolidato la vetta del girone di serie C con 38 punti (+4 sul Como). Per le pantere nerazzurre, al dodicesimo risultato utile, a segno De Sena al 78’ e Kabashi su rigore all’85’ per ribaltare l’uno a zero della Juventus al 65’.

Brianza protagonista anche in serie D con il Seregno di nuovo in vetta al girone B grazie alla vittoria sul Breno. Il 2-0 ha consentito all’undici allenato da Arnaldo Franzini di agganciare a quota diciotto punti la Casatese, la Real Calepina ed il Crema, riproponendo in maniera importante la sua candidatura alla vittoria finale. Il risultato non è mai stato di fatto in discussione: reti di Gladestony Da Silva su rigore al 13’ del primo tempo e di Danilo Alessandro al quarto d’ora della ripresa. Ritorno in campo mercoledì 6 gennaio, alle 14.30, con l’impegnativa trasferta a Caravaggio.

Natale amaro invece per il Vis Nova Giussano tornato dalla trasferta in Franciacorta contro lo Sporting con una sconfitta per 2-0. I bianconeri bresciani hanno messo al sicuro il risultato nel corso della prima frazione di gioco a seguito di due palle inattive a seguito di altrettanti calci d’angolo, al 21’ con Piccini e al 26’ con Pagano. Le lucertole hanno dominato nella ripresa, spinto all’impossibile, ma senza riuscire a creare grossi problemi ai padroni di casa.

Nel girone A ritorno alla vittoria per la Folgore Caratese vittoriosa per 1-0 sul campo del Vado Ligure. Un bel regalo di Natale dei biancoazzurri al tecnico Emilio Longo, visto che i brianzoli non avevano ancora trovato i 3 punti dopo la ripresa del campionato. Azione decisiva nel secondo tempo con un vero e proprio gol di rapina di Valagussa. Mercoledì 30 dicembre è in programma il recupero del match contro il Sestri Levante, rimandato ad inizio novembre a causa di alcune positività riscontrate tra le fila della Folgore. Mercoledì 6 gennaio riprenderà poi regolarmente il campionato con il match casalingo contro il Fossano Calcio.

