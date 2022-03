Calcio: Machin (Monza) e Chakir (Renate) testimonial della campagna della Figc contro il razzismo #UnitiDagliStessiColori: tra i giocatori coinvolti dalla Figc nella nuova campagna in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale ci sono José Machin dell’Ac Monza in rappresentanza della Serie B e Mohammed Amine Chakir del Renate per la Serie C.

José Machin dell’Ac Monza in rappresentanza della Serie B e Mohammed Amine Chakir del Renate per la Serie C. Sono tra i giocatori coinvolti dalla Figc nella nuova campagna in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale per dire #UnitiDagliStessiColori.

LEGGI Calcio, insulti razzisti a un giocatore del Renate: squalificato per due mesi l’allenatore della Pro Vercelli

“L’obiettivo è diffondere un messaggio forte e univoco attraverso le piattaforme web e social della Federazione e dei principali stakeholder del movimento calcistico: Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti), Componenti Tecniche (Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Associazione Italiana Arbitri, Settori (Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico) e Divisioni (Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale)” si legge in una nota.

Figc campagna contro razzismo quadricromia CMYK - foto Figc

La campagna sarà lanciata il 24 marzo con la gara del play off mondiale tra Italia e Macedonia del Nord e continuerà in concomitanza con i match che martedì 29 marzo e venerdì 8 aprile vedranno la Nazionale Under 21 e la Nazionale Femminile ospitare rispettivamente Bosnia ed Erzegovina e Lituania in due incontri validi per le qualificazioni al Campionato Europeo e Mondiale. E poi durante gli eventi che saranno realizzati nel 2022.

Chakir Ac Renate

La campagna utilizza la quadricromia dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) per sviluppare il concept #UnitiDagliStessiColori, ideato dall’agenzia Independent Ideas (Publicis Groupe) e raccontare “le diverse etnie da un nuovo punto di vista, originale e inaspettato: contro le logiche irrazionali della discriminazione, la campagna si avvale dei colori primari dimostrando come ogni tipo di pelle abbia la stessa origine e, di fatto, sia la combinazione degli stessi colori” spiega la Federazione.

“Il calcio italiano dice no alla discriminazione - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - e lo fa con una voce unica, mettendo in campo la sua forza comunicativa e l’impatto di un’immagine visiva molto chiara: siamo uguali nelle nostre diversità. Il coinvolgimento di tutte le componenti del nostro sistema, che ringrazio, dimostra la grande sensibilità del mondo del calcio, convinto, a ragione, del successo finale nell’indispensabile partita contro ogni forma di razzismo”.

Fgic contro il razzismo Monza José Machin - foto Monza

Testimonial della campagna sono Joaquin Correa (Lega Serie A – FC Internazionale Milano), José Machin (Lega Serie B – AC Monza), Mohammed Amine Chakir (Lega Pro – AC Renate), Alessia Groni (Lega Nazionale Dilettanti – Pavia Academy 1911 Calcio Femminile), Maurizio Mariani (Associazione Italiana Arbitri – Arbitro Internazionale), Alberto Gilardino (Associazione Italiana Allenatori di Calcio – ACN SIENA 1904), Sara Gama (Associazione Italiana Calciatori – Vice Presidente AIC), Gianluca Zambrotta (Settore Tecnico – Vice Presidente), Sofia Verrini ed Elia Benedetti (Settore Giovanile e Scolastico), Monica Tatiana Pinilla Martinez (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale – SSD Minerva per Tukiki), Mana Mihashi (Divisione Calcio Femminile – U.S. Sassuolo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA