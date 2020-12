Calcio, la domenica delle brianzole: il Renate blinda la vetta in serie C, in serie D rinvio per Vis Nova Giussano La domenica delle brianzole: il Renate batte la Pistoiese e consolida la vetta del girone in serie C. In serie D stop per il Seregno, pari per la Folgore Caratese, rinvio per il Vis Nova Giussano.

Pistoiese battuta e vetta della classifica di serie C blindata dal Renate. Le pantere nerazzurre hanno superato i toscani per 2-1 in una partita che si è accesa nel secondo tempo e sono salite a 35 punti in sedici giornate. Primo posto nel girone A con quattro lunghezze di vantaggio sul Como (31, 4-3 a Grosseto).

Decisivi i gol di Possenti al 49’ e Maistrello al 72’. Nel finale un rigore ribadito in rete ha permesso ai toscani di accorciare le distanze. Per il Renate è stata la quarta vittoria interna consecutiva, numero 11 in campionato.

«Partita sporca, difficile come ci aspettavamo. Le avversarie iniziano a studiarci di più e a cambiare assetto tattico quando ci affrontano. Per questo dobbiamo essere bravi come oggi nel trovare le contromisure vincenti», ha commentato il mister in seconda Gioacchino Adamo a sostituire Aimo Diana squalificato.

Mercoledì alle 15 ultima partita del 2020 contro la Juventus U23.

In serie D porta stregata per la Folgore Caratese che nel girone A non è andata oltre lo 0-0 contro l’Imperia. Era un match valido per la decima giornata, i brianzoli hanno 7 punti in classifica con due partite da recuperare.

Nel girone B stop per il Seregno in trasferta a Crema (3-2), rinvio a data da destinarsi per il match tra Vis Nova Giussano e Villa Valle.

In serie B, sabato, sconfitta per il Monza: 3-2 a casa del Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA