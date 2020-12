Calcio, LIVE da Pescara la 13ma giornata: il Monza senza attaccanti ma col tridente Alle 16 in campo allo stadio Adriatico: in Abruzzo, Brocchi cerca di allungare la striscia positiva iniziata in Laguna e proseguita in casa con i liguri. Manca Gytkjaer, Mota Carvalho e Carlos Augusto out. Boa-Machin-Frattesi in attacco

È un pomeriggio mite, con cielo poco nuvoloso e non piove «sui freschi pensieri che l’anima schiude novella», come direbbe D’Annunzio, cittadino più illustre della nobile Aternum. I pensieri del Monza, complice anche il pareggio ieri tra Frosinone e Salernitana, sono quelli di ridurre ulteriormente il gap dalla vetta.



Dopo il 3-0 nel grigio pomeriggio di Reggio Emilia, i biancorossi hanno svoltato con la netta affermazione a Venezia e replicato nell’infrasettimanale contro l’Entella. Due partite, un unico comun denominatore: il tridente. La svolta tattica di Brocchi ha dato frutto nelle ultime due uscite e anche oggi, nel mite pomeriggio abruzzese, il tecnico dovrebbe confermare il modulo. Nonostante Gytkjaer non sia neanche partito da Monzello, così come Paletta e Balotelli.



Le formazioni

Pescara: Fiorillo, Bellanova, Scognamiglio, Memushaj, Valdifiori, Galano, Balzano, Bocchetti, Omonga, Jaroszynski, Ceter

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Bettella, Scaglia, Barberis, Armellino, Colpani, Frattesi, Boateng, Machin.



Per Monza e il Monza Pescara significa innanzitutto lo spareggio per la A dell’1 luglio 1979, a Bologna. Mai il biancorosso era andato così vicino alla conquista della massima categoria. Ora, a 41 anni di distanza, la società dei Berlusconi e di Galliani insegue con forza quel sogno, come ha ribadito anche il presidente Paolo Berlusconi proprio poche settimane fa, in occasione del proprio compleanno e del “regalo” di Balotelli da parte di suo fratello Silvio.

Una giornata particolare, quella di oggi, per il diesse monzese Filippo Antonelli, nativo di Chieti, ma anche per Bettella e Machin, che hanno vissuto una parte importante della loro pur giovane carriera proprio qui, sul campo del Delfino.



A dirigere il match oggi sarà Federico Dionisi di L’Aquila. Accanto a lui i romagnoli Filippo Valeriani e Marco Della Croce come assistenti.

