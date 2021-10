Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio: il Seregno si avvicina al traguardo della salvezza diretta in serie D - VIDEO VIDEO - Se la notizia del giorno in casa Seregno è il passaggio di proprietà da Carmine Castella a Davide Erba (che domenica dovrebbe essere al Ferruccio), il pareggio sul campo dell’Olginatese avvicina la squadra al traguardo della salvezza diretta.

Se la notizia del giorno in casa Seregno è indubbiamente quella che accredita come ormai imminente il passaggio di consegne al vertice della società tra Carmine Castella e Davide Erba, imprenditore che ha costruito la sua fortuna con la Stonex di Lissone, di cui è Ceo e che oggi vede la sua divisione strumenti topografici italiani controllata dalla Uni Strong di Pechino, il pareggio a reti bianche sul campo dell’Olginatese ha avvicinato la squadra azzurra al traguardo della salvezza diretta, ormai davvero ad un passo.

La gara è stata tutt’altro che memorabile ed è stata caratterizzata da due espulsioni, quella del seregnese Daniele Grandi, reo di uno sputo all’ex Davide Fabiani in una mischia che al 22’ della prima frazione ha preceduto un corner, e del lecchese Fabio Tommaselli, cacciato per somma di ammonizioni al 16’ della ripresa. Le opportunità migliori sono capitate sui piedi di Luca Artaria, che ad 11’ dall’intervallo ha sparato alto a porta vuota, Enrico Bignotti, fermato da una spaccata sulla linea da Francesco Mapelli a 3’ dallo scadere, ed Alessandro Capelli, il cui colpo di testa allo scadere è stato ribattuto sempre sulla linea dall’altro ex Alessandro Comi.

Negli spogliatoi, nessun commento alla vicina svolta societaria, anche se da quel che è filtrato Erba dovrebbe essere presente domenica prossima allo stadio Ferruccio, dove è attesa l’Ambrosiana. Subito dopo, a stretto giro di posta, dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’operazione.

Olginatese-Seregno 0-0

Olginatese: Radaelli; Guanziroli (38’ pt Bignotti), Tarasco, Fabiani, Tommaselli, Rossini; Greco, Salvati (28’ st Compagnone), Lacchini; Comi, Moretti. A disp.: Merone, Maggioni, Carlone, Ricozzi, Losa, Nasatti e Cortesi. All.: Boldini



Seregno:

Arbitro: Mallardi di Bari

Note: ammoniti Salvati (O), Mapelli (S) e Fautario (S); espulsi Grandi (S) al 22’ pt per sputo a Fabiani e Tommaselli (O) al 16’ st per somma di ammonizioni. Recuperi: 1’ pt, 3’ st.

