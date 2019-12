Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio: il Seregno esonera anche Massimo Gardano Il Seregno cambia ancora allenatore: fatale un allenamento contro il Breno. Dopo due partite (e due pareggi) il presidente Davide Erba ha esonerato Massimo Gardano.

L’esperienza di Massimo Gardano sulla panchina del Seregno è durata il breve spazio di due partite, caratterizzate entrambe da un pareggio. Dopo il subentro a metà dicembre a Gianluca Balestri, infatti, l’allenatore piemontese è stato esonerato lunedì sera, in coda ad una giornata convulsa.



A spingere al secondo ribaltone ravvicinato il presidente Davide Erba, che dopo l’iniziale entusiasmo era apparso fin da subito perplesso di fronte al modus operandi dell’ex Cuneo e Gozzano, cui aveva affidato il compito di cercare di colmare l’ampio distacco in classifica dalla Pro Sesto, è stato un allenamento congiunto svoltosi sempre lunedì tra gli azzurri ed il Breno, terminato 2-2, senza che Gardano abbia effettuato alcun cambio all’undici iniziale, ricalcando le scelte operate nel suo esordio a Sondrio, quando la sola sostituzione, quella di Cristian Bertani, era stata determinata da un infortunio.

Al suo posto, pur se manca l’ufficialità, è stato incaricato Zoran Gjorgiev, macedone, classe 1964, molto conosciuto in Brianza in particolare per le sue esperienze nei settori giovanili di Monza e Renate, che già figurava nello staff, sia con Balestri che con Gardano, con il ruolo di coordinatore tecnico.

