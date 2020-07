Calcio, il Monza svela le maglie per la serie B: «Bellissime, cercheremo di portarle in A» Svelate in autodromo le nuove casacche dei biancorossi, autodromo sul colletto e le parole di Galliani cucite addosso: «Speriamo siano destinate a entrare nella storia del club per essere state le prime a raggiungere la massima categoria». Lanciato anche il canale Tik Tok della società.

Tradizione e innovazione per la nuova maglia del Monza. La tradizione sta nei colori e nella banda verticale sul cuore, mentre l’innovazione ce la mette Lotto, confermatissimo sponsor tecnico, con i suoi materiali di ultima generazione ed una nuovissima e intrigante texture. Sono state presentate in autodromo le nuove divise per la stagione 2020/2021, quella del ritorno in Serie B dopo un ventennio di tribolazioni nelle categorie minori. Dalla discesa tra i Dilettanti al ritorno in cadetteria, due cose però non sono mai cambiate: il sostegno dei tifosi e la splendida maglia con la banda laterale che contraddistingue la società di via Ragazzi del ‘99 sin dagli albori.

O almeno quasi mai cambiate, se si eccettua la piccola (e infausta) deviazione sul tema proposta ai tempi di Anthony Emery Armstrong quando la striscia verticale fu soppiantata da un classico rosso a tinta unita. Con Berlusconi e Galliani invece squadra che vince non si cambia e, come avvenuto 15 mesi fa, Associazione Calcio Monza e Lotto Sport Italia si sono ritrovati mercoledì pomeriggio all’autodromo Nazionale Monza per presentare le divise da gioco scegliendo appositamente l’evocativo scenario monzese. Come detto, per il ritorno in Serie B viene confermata la prima maglia nel segno della tradizione con la banda verticale bianca su sfondo rosso “flame red”, la divisa da trasferta bianca con banda rossa e la terza blu navy con banda biancorossa. Tradizione che si mischia all’innovazione grazie alla speciale texture che Lotto Sport ha creato per tutte le divise.

A campeggiare sul colletto per il secondo anno consecutivo, il logo dell’autodromo cittadino, come segno distintivo in qualità di City Partner. Le divise sono state svelate in anteprima nella suggestiva “Sala Regione” dell’autodromo alla presenza dei partner biancorossi e nell’occasione il Monza ha aperto ufficialmente il proprio canale su Tik Tok, il social network del momento che va ad implementare la presenza digitale del brand. «Il primo anno al fianco di due brand prestigiosi come Lotto e Autodromo non ha tradito le attese», ha evidenziato l’amministratore delegato Adriano Galliani.

«Affronteremo il ritorno in Serie B con una divisa bellissima che vogliamo possa essere entrare nella storia di questa squadra come la divisa della promozione in Serie A».



Infine una parola sul nuovo social media: «Con Tik Tok continuiamo a restare al passo con i tempi. Cercheremo di offrire sempre più contenuti ai nostri tifosi di tutte le età provando a coinvolgerli anche in maniera alternativa e innovativa. Per questi motivi ho personalmente richiesto l’apertura del nostro canale ufficiale». Il biancorosso torna ufficialmente in Serie B.

