Calcio green in largo Mazzini con i ragazzi del Monza e Rinascente - FOTO

Bambini in campo con il Monza e la Rinascente giovedì in largo Mazzini per l’evento “Accendi il talento...e non sprecarlo!” con gli Under 11 biancorossi. La società e lo store si sono alleati spinti da una filosofia green: i partecipanti hanno calciato un rigore sui campi allestiti nella piazza ricevendo una lampadina a risparmio energetico in omaggio. Il programma è stato animato dall’esibizione di freestyle di TonyStyle, musica e intrattenimento. È stata anche l’occasione per presentare i campus estivi del Monza.

