Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio: Demetrio Albertini compie 50 anni, gli auguri del Milan Demetrio Albertini da Besana in Brianza ha compiuto 50 anni: gli auguri del Milan e dei suoi tifosi.

”Grazie a tutti i tifosi milanisti nessuno escluso, abbraccio tutti”. Demetrio Albertini ha risposto così sulle pagine social del Milan all’ondata di affetto ricevuta in occasione del suo compleanno numero 50. Nato a Besana in Brianza il 23 agosto 1971, l’ex calciatore - oggi dirigente e imprenditore - è stato celebrato dal Milan con cui ha giocato per tredici stagioni (undici consecutive) dopo gli anni delle giovanili a cui era approdato dopo i primi calci all’oratorio di Villa Raverio.

“Facciamo tanti auguri per i suoi 50 anni a una leggenda rossonera”, ha scritto la società accompagnando un video.

Albertini nell’autunno 2020 aveva pubblicato il suo primo libro proprio dedicato al Milan: «Un’idea nata pensando a un padre che racconta al figlio le gesta dei grandi protagonisti rossoneri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA