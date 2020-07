Calcio, anche il Monza fa gli auguri a Renato Pozzetto che compie 80 anni: con un suo film e una frecciatina L’Ac Monza fa gli auguri a Renato Pozzetto che compie 80 anni con un passaggio di un suo film: “Io sono del Monza non riusciremo mai a venire in serie A” dice in Agenzia Riccardo Finzi. “SperiAmo di smentirti presto” rilancia la società biancorossa.

Renato Pozzetto compie 80 anni e anche l’Ac Monza fa gli auguri a uno dei grandi protagonisti della cinema, del cabaret e della comicità italiani. Auguri scherzosi. La società biancorossa, neo promossa in serie B, ha postato sui suoi social un passaggio del film “Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective” in cui l’attore dice alla ragazza appena lasciata sola (da “uno dell’Inter”) che “io sono del Monza non riusciremo mai a venire in serie A”.

“SperAndo di smentirlo presto...nel frattempo tanti auguri al grande Renato Pozzetto che oggi compie 80 anni” ha scritto la società su facebook. Su Twitter invece non poteva mancare il classico “..tanti auguri #RenatoPozzetto!! A 80 anni la vita l’ è sempre bela!”.

speri��️mo di smentirti presto ��..tanti auguri #RenatoPozzetto!!A 80 anni la vita l' è sempre bela!⚪️���� pic.twitter.com/OftbpTYCOE — AC Monza (@ACMonza) July 14, 2020

