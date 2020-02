Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni: il video dello spot di Trenord con Renato Pozzetto girato a Ceriano Laghetto È online il nuovo spot di Trenord con Renato Pozzetto girato a inizio gennaio alla stazione di Ceriano Laghetto. Un remake pubblicitario del film “Il ragazzo di campagna”.

“Il treno è sempre il treno”. Proprio come Artemio nel film Il Ragazzo di campagna, Renato Pozzetto è tornato ad ammirare la bellezza del treno nel nuovo spot di Trenord, realizzato per l’acquisto in Lombardia di 176 nuovi convogli.

LEGGI A Ceriano Laghetto rivive “Il ragazzo di Campagna”: set in stazione con Renato Pozzetto (e il nuovo Caravaggio) FOTO

La pubblicità è online da lunedì 17 febbraio. Era stata girata nella mattinata di sabato 11 gennaio alla stazione di Ceriano Laghetto, trasformata in un set cinematografico (con linea parzialmente chiusa al traffico ferroviario) proprio per il remake pubblicitario della mitica scena del treno contenuta nel film del 1984 “Il ragazzo di campagna”.

Treno Trenord spot Pozzetto Il Ragazzo di Campagna girato a Ceriano Laghetto

“Speriamo sia puntuale. Eccolo là che arriva, è quello nuovo! E bè, il treno è sempre il treno”, dice Pozzetto alla vista del Caravaggio che entra in stazione. E poi via, a bordo con gli altri compagni di viaggio altrettanto contenti dell’esperienza.

IL VIDEO

