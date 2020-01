Basket: evento #OneLastShot per Kobe Bryant, Monza presente con l’Aso San Rocco Si chiama One Last Shot l’evento organizzato in tutta Italia per domenica 2 febbraio per salutare Kobe Bryant: Monza c’è con l’Aso San Rocco che dà appuntamento in via Paisiello.

Si chiama One Last Shot l’evento organizzato in tutta Italia per domenica 2 febbraio per salutare Kobe Bryant: una “campettata” collettiva e contemporanea come omaggio al campione da parte di tutti i suoi tifosi di tutte le età, con o senza canotta dei Los Angeles Lakers (col numero 8, a inizio carriera, o col 24). In Brianza un evento è organizzato a Monza dall’Aso San Rocco, con ingresso al campo da via Paisiello 7. L’appuntamento è alle 15.

«Lo commemoreremo con una serie di “campettate” in contemporanea per onorarlo nello stesso modo in cui lui è entrato nelle nostre vite. Giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso», fa sapere la società.

È stata creata una pagina facebook per aggiornare tutti gli appuntamenti in tempo reale e raccogliere foto e video con l’hashtag #OneLastShot.

