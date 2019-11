Anche l’autodromo di Monza a Eicma 2019: partner dell’area MotoLive (e con il Rally show) C’è anche l’autodromo di Monza tra i protagonisti di Eicma che inaugura martedì nei padiglioni di Fiera Milano a Rho e da giovedì 7 a domenica 10 novembre è aperto al pubblico. Presenta il Monza Rally Show di dicembre.

C’è anche l’autodromo di Monza tra i protagonisti di Eicma che inaugura martedì nei padiglioni di Fiera Milano a Rho e da giovedì 7 a domenica 10 novembre è aperto al pubblico. Il Monza Eni Circuit è partner di MotoLive, il contenitore racing della edizione numero 77 dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, e porta in Fiera il Monza Rally Show 2019.

LEGGI Eicma 2019 presentata a Milano, Dell’Orto: «Salone dei record che guarda al futuro»

Accoglierà i visitatori di Eicma all’interno di un “Dome”, una moderna cupola geodetica trasparente mentre all’esterno si staglia una torre di 13 metri che darà visibilità al visual ufficiale della gara che ormai da tradizione chiude il calendario di gare in Brianza. Quest’anno dal 6 all’8 dicembre.

Nel Dome sarà possibile acquistare i biglietti dell’evento a un prezzo ridotto rispetto alle tariffe praticate ai cancelli del circuito durante il weekend di gara. Il biglietto di venerdì è in vendita a 10 euro, sabato o domenica a 20 euro per ciascun giorno (invece di 30 euro) e l’abbonamento per tre giorni a 30 euro (anziché 42 euro). Solo per l’occasione, inoltre, ogni 30 euro spesi in biglietti, in regalo una originale t-shirt Monza Rally Show (fino ad esaurimento scorte).

A pochi passi dal Dome dell’Autodromo, l’area racing che propone gratuitamente competizioni, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Nell’area MotoLive sarà possibile vedere in azione i piloti delle più prestigiose discipline off-road e assistere a show di freestyle motocross e trial acrobatico, oltre alle finali degli Internazionali d’Italia di Supercross e alle gare di QuadMX, Flat Track e WMX.

Dopo due giorni per addetti ai lavori, Eicma apre al pubblico: giovedì 7 novembre dalle 9.30 alle 18.30; venerdì 8 novembre dalle 9.30 alle 22 (con ingresso gratuito per le donne); sabato 9 e domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 18.30. Info: www.eicma.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA