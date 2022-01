Zone sensibili e locali, una serata di controlli della Polizia a Monza e Lissone Gli agenti della Questura insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia hanno effettuato sopralluoghi a Monza e verificato 5 esercizi pubblici e identificato 59 persone a Lissone.

Ancora controlli straordinari delle forze dell’ordine sul territorio di Monza e dintorni. Agenti della Squadra Mobile, del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, Squadra Volante ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia hanno effettuato nella serata di lunedì 24 gennaio una serie di sopralluoghi nelle zone più sensibili del territorio, per prevenire e contrastare reati predatori - anche alla luce delle recenti rapine che hanno interessato la città - e legati agli stupefacenti. Non sono mancati inoltre i controlli relativi all’obbligo di esibizione del green pass nei luoghi ove prescritto.

Nel corso della serata sono stati verificati anche numerosi esercizi pubblici di Lissone, in via XX Settembre. via della Repubblica e via Bergamo: dalla Questura fanno sapere si aver identificato 59 persone e 5 esercizi pubblici ed altre zone della citta: «Senza riscontrare irregolarità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA