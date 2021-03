Strisce blu sospese a Monza in zona rossa (Foto by Radaelli Fabrizio)

Zona rossa, Monza torna a sospendere divieto di sosta per lavaggio strade, disco orario, strisce blu: i provvedimenti La Lombardia torna in zona rossa e Monza torna a sospendere il divieto di sosta per lavaggio strade, il disco orario, la sosta a pagamento nelle strisce blu. Torna anche il pass temporaneo per le consegne a domicilio in zona Ztl.

La Lombardia torna in zona rossa e Monza torna a prevedere alcuni interventi sulla viabilità per aiutare a limitare gli spostamenti e le uscite. Stop quindi al divieto di sosta per lavaggio strade, al disco orario, alla sosta a pagamento nelle strisce blu. Torna anche il pass temporaneo per le consegne a domicilio in zona Ztl. A partire da lunedì 15 marzo e fino alla revoca della disposizione.

L’amministrazione comunale ha revocato in città la regolamentazione dei posti auto a disco orario inclusi gli stalli destinati al carico/scarico merci .

Il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Mobilità Federico Arena hanno confermato il «pass temporaneo» per la Ztl riservato agli esercizi commerciali e ai ristoranti che potranno quindi richiedere un permesso per le consegne a domicilio nelle Zone a Traffico Limitato.

Per ottenere il permesso i titolari delle attività commerciali dovranno semplicemente inviare a «Monza Mobilità» una email all’indirizzo [email protected] allegando un documento di identità, la copia della carta circolazione del mezzo utilizzato e la visura camerale. Per informazioni: 039 209841, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

Con la zona rossa chiudono anche i i nidi e i micronidi, i negozi e i mercati, a eccezione di quelli di generi alimentari e di prima necessità. Il Comune ricorda che è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, se non per motivi di necessità, salute e lavoro che dovranno essere comprovati da un’autocertificazione appositamente compilata.

