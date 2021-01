Vimercate, riapre la Locomotiva: al mercoledì per ricaricare i conti mensa degli studenti La Locomotiva di Vimercate riapre eccezionalmente i battenti al mercoledì mattina per permettere ai genitori di effettuare la ricarica ai conti mensa scolastici dei figli.

La Locomotiva di Vimercate riapre eccezionalmente i battenti al mercoledì mattina per permettere ai genitori di effettuare la ricarica ai conti mensa scolastici dei figli. Ad annunciare la novità è il Comune con una nota in cui spiega che «da mercoledì 27 gennaio e per tutti i mercoledì successivi, alla mattina dalle 8.30 alle 11.30, il locale “La Locomotiva” di piazzale Marconi, tuttora chiuso a causa dell’emergenza Covid-19, riapre per consentire alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa le ricariche dei conti mensa in contanti o con bancomat».

Una scelta, quella della Locomotiva, che arriva dopo aver deciso di abbassare la saracinesca qualche mese fa quando sono entrate in vigore le restrizioni legate alla seconda fase del lockdown in attesa di un momento migliore per tornare a far funzionare il bar.

Gli altri punti aperti per le ricariche sono la Farmacia Comunale Nord di Via Passirano 21/B, la Farmacia Comunale di Ruginello di via Don P. Lualdi 6 e l’Edicola Oreno di Via Madonna 31.

