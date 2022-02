Vimercate, nuova vita alla palestra: sulle ceneri del New Life apre il Nuvola Sport Village Taglio del nastro il 1° marzo, sottoscritto un contratto d’affitto di 6 anni rinnovabili per altri 6 tra la società Ellesse proprietaria dei locali vimercatesi e l’impresa che gestisce diversi centri fitness in Brianza.

Dopo il fallimento e la chiusura del centro fitness New Life, la palestra di piazza Marconi a Vimercate riapre dal 1° marzo con Nuvola Sport Village. In questi giorni è stato sottoscritto un contratto d’affitto di 6 anni rinnovabili per altri 6 tra la società Ellesse proprietaria dei locali vimercatesi e l’impresa che gestisce diversi centri fitness in Brianza.

«Stiamo facendo tutto il possibile per essere presenti almeno con la reception già dal 1° marzo a Vimercate – ha affermato l’amministratore delegato di Nuvola, Vittorio Picozzi -. Poi gradualmente attiveremo tutti i diversi corsi di fitness e le varie proposte. In questi giorni sono stati riallocati i diversi attrezzi e macchinari per esercitarsi. Non ci resta che incrociare le dita affinché tutto possa cominciare». Anche perché il settore delle palestre in questi due anni ha sofferto parecchio per colpa del Covid.

«Abbiamo avuto tante difficoltà e restrizioni dovute alla pandemia – ha proseguito Picozzi -, ma lavoriamo in questo ambito dal 1988 e crediamo di poter investire anche su Vimercate, dopo aver aperto sedi in altri paesi del circondario». Lo stesso manager che conosce bene la storia del fallimento di New Life con tanti soci che si sono trovati con un abbonamento pagato e la struttura chiusa si affretta anche a spiegare: «noi non possiamo imbarcarci i debiti di chi ha gestito in precedenza la palestra, siamo un’altra società. L’unico aspetto che stiamo considerando riguarda magari degli sconti o delle promozioni per i vecchi clienti di New Life, ma non c’è ancora nulla di stabilito».

Un messaggio chiaro per le centinaia e centinaia di persone che fino a ottobre 2021 hanno versato la loro quota di iscrizione a una palestra che è stata dichiarata fallita dal tribunale di Monza sei mesi fa per un debito di quasi un milione di euro.

La questione New Life è tra l’altro seguita dal curatore fallimentare Marco Cordaro che ha spiegato come «abbiamo provveduto a liberare quanto prima i locali di Vimercate e Monza, dove erano attivi i due centri fitness e abbiamo venduta tutta l’attrezzatura. Saldare i debiti pregressi non sarà semplice». Inoltre un folto gruppo di clienti si è iscritto nell’elenco dei creditori e aspetta l’udienza del tribunale di Monza il prossimo settembre 2022, anche se le speranze di vedersi rimborsare il proprio abbonamento sono praticamente nulle.

