Vimercate non trova nessuno per fare sepolture ed esumazioni nei cimiteri

Vimercate non trova un’azienda che si occupi della manutenzione ordinaria dei cimiteri della città. L’ultimo bando per trovare una società privata che si occupi di esumazione, inumazione delle salme e di effettuare altri piccoli lavori è andata deserta. Per questo tipo di servizio erano state invitate a presentare un’offerta cinque cooperative, ma nessuna lo ha poi fatto, tenuto conto che si trattava di un bando che metteva a disposizione complessivamente 300mila euro per un contratto biennale con scadenza al 31 dicembre 2022.

Cosa si fa ora? A provare a rispondere è stato il primo cittadino di Vimercate Francesco Sartini. «Prendiamo atto di questa situazione – ha detto il sindaco – e coordinandoci con gli uffici comunali cercheremo una soluzione scegliendo noi un’azienda che si possa dedicare a questo tipo di attività importante per mantenere al meglio i cimiteri della città». I camposanti sul territorio sono quattro ovvero a Velasca, Oreno, Ruginello e Vimercate.

