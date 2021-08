Vimercate, l’ospedale rimane Covid free, ma in città i contagi continuano a crescere Aumento significativo del numero di positivi: età media 36 anni, negli ultimi 7 giorni hanno contratto il virus in 18. C’è anche un bambino di 9 anni e si registrano due decessi. L’appello al vaccino del sindaco Sartini

L’ospedale di Vimercate continua a essere Covid free, ma in città tornano a salire in modo significativo i contagi da virus e si registrano anche delle morti. A fare il punto della situazione è direttamente il sindaco Francesco Sartini nel consueto videomessaggio settimanale di venerdì 6 agosto. « Ho appena terminato di elaborare i dati che estraggo dal cruscotto regionale e risulta che ben 18 cittadini hanno contratto il virus questa settimana. L’età media dei cittadini che hanno contratto l’infezione in questa settimana è di 36 anni, con punte di 80 e di 9 anni – ha detto Sartini -. Purtroppo, tra questi 18 nuovi infetti, per due nostri concittadini questa infezione è stata drammatica ed è quindi con dolore che devo indicare che in questa prima settimana di agosto registriamo due nuovi decessi per Covid. Il mio cordoglio e affetto va alle famiglie, cui porto l’abbraccio di tutta la città. Il conteggio dei nuovi guariti registra 4 cittadini che non risultano più infetti, quindi il totale dei cittadini attualmente positivi al virus risulta di 20 persone». Lo stesso primo cittadino lancia anche un appello «sento quindi il dovere di chiedere, a chi ancora non lo ha fatto, di sottoporvi al vaccino per cercare di contrastare gli effetti di questa pandemia anche guardando alle attività come la scuola che riprenderà a settembre». Le uniche note positive restano l’ospedale di via Santi Cosma e Damiano privo di malati Covid e la campagna vaccinale che prosegue senza sosta nell’hub di via Toti all’interno della vecchia Esselunga con una media di mille somministrazioni giornaliere del siero anti-Covid. Inoltre da venerdì è obbligatorio il Green Pass e le farmacie comunali di via Don Lualdi e di via Passirano sono disponibili per stampare il certificato gratuitamente per quelle persone che non riescono a scaricarlo da sole. Occorre avere con sé i documenti di identificazione e soprattutto la tessera sanitaria. Per tutte le problematiche connesse ai servizi disponibili, all’accesso al sistema per stampare il green pass o anche allo SPID per entrare nel sistema, Regione Lombardia ha istituito un servizio on line di aiuto per i cittadini. Ci si può rivolgere a questo servizio attraverso il sito www.helplombardia.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA