Vimercate: incendio nella notte in un appartamento, una persona ustionata

Questa notte alle 1.15 i Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti a Vimercate, in via Brianza 2, per un incendio di un appartamento in cui è rimasta ustionata una persona.a.

Sul posto i pompieri di Vimercate, Monza e Desio, insieme ai sanitari 118 e alle Forze dell’Ordine. L’appartamento interessato è al piano terra di una palazzina di tre piani. Oltre alla persona ustionata, altre due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sette persone evacuate, poi rientrate a casa normalmente dopo la fine dell’intervento durato tre ore

