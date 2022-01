Vimercate, giù casa e bottega dello storico idraulico Beretta: nell’area sorgerà una palazzina Piazza Castellana cambierà completamente volto con la demolizione, avviata da lunedì, dell’edificio dove dagli inizi del secolo scorso Leopoldo Beretta aveva aperto la sua bottega poi proseguita dal figlio Carlo e dal nipote Dino.

Scompare sotto i colpi di una ruspa un pezzo di storia del’900 di Vimercate. Da lunedì 17 gennaio sono cominciati i lavori di demolizione della bottega e abitazione di Leopoldo Beretta, noto idraulico che aprì la sua attività in piazza Castellana agli inizi del secolo scorso, poi proseguita prima dl figlio Carlo e poi dal nipote Dino.

Per diversi decenni per chi aveva la necessità di realizzare un bagno in casa, soprattutto nel dopoguerra, a Vimercate e dintorni, c’era una sola persona da contattare, Beretta, che fu anche un maestro per i tanti idraulici che hanno intrapreso la stessa carriera. Che cosa avverrà nell’area alle spalle della chiesa di Santo Stefano dopo la demolizione? Diventerà una zona residenziale con la costruzione di una palazzina con cinque appartamenti dislocati su due piani e parcheggi a piano terra modificando il volto di una piazza caratterizzata da vecchi edifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA