Vimercate: fiaccolata per le vittime delle foibe e gli esuli di Istria e Dalmazia Fratelli d’Italia di Vimercate e il Comitato 10 febbraio hanno organizzato una fiaccolata in occasione del Giorno del ricordo. La richiesta: una via o una piazza intitolata alle vittime delle foibe.

Nella serata di mercoledì 10 febbraio, davanti al monumento ai Caduti, il circolo di Fratelli d’Italia di Vimercate ed il Comitato 10 febbraio con i circoli di Monza e Brianza hanno reso omaggio ai martiri delle Foibe e agli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia con una fiaccolata, con un breve discorso del presidente del comitato Mattia Abruzzese e un minuto di silenzio per tutte le vittime. Alla commemorazione hanno preso parte anche il consigliere regionale, Federico Romani e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Rosario Mancino.

Ha portato i suoi saluti e un pensiero in memoria dei martiri delle Foibe e degli esuli Giuliano-Dalmati anche il sindaco, Francesco Sartini. «Abbiamo voluto rendere onore alla memoria di coloro che vennero uccisi nelle foibe e furono cacciati dalle loro terre. È dovere di tutti i cittadini ricordare una tragedia umana che è stata spesso nascosta e ancora oggi viene negata da qualcuno. Con l’istituzione del Giorno del ricordo, anche la scuola deve prendere atto dell’importanza di diffondere fra gli studenti la conoscenza dei tragici eventi per conservarne la memoria» ha dichiarato il presidente del circolo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Moretti.

A queste parole ha fatto eco Mancino che ha voluto ringraziare «gli organizzatori e il circolo cittadino di Fratelli d’Italia per la commemorazione. Apprezziamo i saluti del sindaco Sartini alla commemorazione. Ancora troppi sindaci non adempiono a quanto previsto dalla Legge del 2004 sull’istituzione del Giorno del Ricordo. Le parole di Sergio Mattarella siano da monito per una verità e memoria condivisa che riunisca gli italiani». A breve, in accordo con il Comitato 10 Febbraio, partirà una raccolta firme per chiedere all’amministrazione vimercatese di intitolare una via o dei giardini ai Martiri delle Foibe.

