Vimercate: 25 positivi su 100 nel primo giorno di tamponi rapidi organizzato da Avps Il primo dei due giorni di servizio di tamponi rapidi organizzato da Avps Vimercate si è chiuso con code davanti alla sede e 25 positivi su 100. Martedì replica dalle 17 alle 19: «Aspettiamo i loro contatti stretti».

Rilevati 25 casi di positività al Covid attraverso i 100 tamponi rapidi somministrati dai volontari di Avps lunedì pomeriggio 27 dicembre a Vimercate. Un’operazione durata più di tre ore per l’associazione dei volontari del pronto soccorso nella sede di via XXV Aprile con lunghe code di persone in attesa di fare il test.

«Abbiamo avuto certamente un’incidenza importante – ha dichiarato il presidente Avps, Elio Brambati - Ci aspettiamo che nella replica di martedì 28 arrivino tutti i contatti stretti di queste 25 persone positive. Tengo anche a sottolineare che è utile fare il tampone solo se si ha la certezza di aver avuto contatti con persone conclamate positive al Coronavirus. Ieri è capitato di avere a che fare con persone che non avevano nulla a che vedere con il contagio o si sono presentati addirittura con un mal di pancia. In questo modo non ha assolutamente senso somministrare il test».

Avps sta offrendo questo tipo di esame gratuitamente, ma è sempre possibile fare una libera offerta per sostenere i costi e l’impegno del sodalizio. Per portare avanti il servizio Avps si sta avvalendo dell’aiuto di alcuni medici di base e infermieri e dei volontari della Protezione Civile. Martedì 28 dicembre si replica dalle 17 alle 19.

