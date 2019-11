Villasanta, va a fuoco una macchina: arrivano i vigili del fuoco Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco sabato 9 novembre nel pomeriggio a Villasanta in via Mantegna per spegnere un incendio che ha danneggiato una vettura gpl

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco sabato nel tardo pomeriggio per spegnere un incendio che ha interessato un’auto parcheggiata in via Mantegna, una traversa di via Tiziano Vecellio. Si tratta di una vettura gpl. Ecco come le fiamme hanno danneggiato la vettura.

