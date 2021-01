Villasanta: ladro al ristorante, rubato l’incasso Furto da un migliaio di euro al ristorante Sale e Pepe di Villasanta. Il ladro sarebbe entrato in azione nel pomeriggio di domenica 17 gennaio, approfittando dell’assenza dei titolari. C’è una testimonianza.

Rubati mille euro al ristorante-pizzeria Sale e Pepe di Villasanta. Domenica 17 gennaio, probabilmete tra le 15.30 e le 17.30, un uomo ha scavalcato il cancello dell’esercizio commerciale di via Buonarroti, ha forzato l’ingresso sul retro che dà accesso alla cucina e approfittando dell’assenza dei proprietari si è diretto al registratore di cassa che aveva al suo interno un migliaio di euro ovvero l’incasso del pranzo. La triste scoperta è stata fatto nel tardo pomeriggio dai titolari dell’attività.

«Quando siamo tornati al ristorante per riprendere il lavoro per la sera – ha detto la titolare Eliana Gagliardi – ci siamo resi conto di ciò che era accaduto e abbiamo allertato i carabinieri, anche se poi abbiamo deciso di non farli venire poiché stavamo iniziando a prendere le prime prenotazioni per l’asporto e la consegna a domicilio. Formalizzeremo la denuncia nelle prossime ore alla caserma dei carabinieri di Villasanta».

Non è nemmeno la prima volta che capita un furto ai danni di Sale e Pepe, in una zona che è sprovvista di telecamere. Ma una residente nei pressi del ristorante-pizzeria ha segnalato degli strani movimenti di un uomo domenica pomeriggio, che lasciano presagire sia il ladro.

