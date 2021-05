Villasanta: imbrattato a San Fiorano il pannello regalato dall’Athletic Club Tre mesi fa l’inaugurazione, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio è stato imbrattato da una mano anonima uno dei pannelli esposti alla rotonda di San Fiorano a Villasanta dall’Athletic Club per festeggiare i 50 anni di vita del sodalizio di atletica e abbellire la rotatoria.

Vibranti le polemiche sui social per l’atto vandalico. L’inaugurazione del rinnovato rondò era avvenuta solo tre mesi fa a inizio febbraio alla presenza della dirigenza della società sportiva capitanata dal presidente Egidio Minetti e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ornago che aveva accolto favorevolmente la realizzazione di questo progetto per abbellire un’area del paese brianzolo.

Villasanta rotonda imbrattata

