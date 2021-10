Villasanta, bimbi al pronto soccorso con nausea e dissenteria: virus o intossicazione alimentare alla mensa dell’asilo? Due bimbi di una scuola dell’infanzia di Villasanta sono finiti al pronto soccorso: avevano nausea e dissenteria. Si tratta di una forma virale o di un’intossicazione alimentare in mensa?

Potrebbe essere stata un’intossicazione alimentare ad aver causato nausea, vomito e dissenteria a due bambini di una scuola dell’infanzia di Villasanta. I due, un maschio e una femmina nati entrambi nel 2017, nel pomeriggio del 6 ottobre hanno iniziato ad accusare i sintomi che sono poi peggiorati nel corso della serata, tanto che i genitori hanno deciso di rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. I bambini, dopo essere stati visitati e idratati sono stati dimessi nella tarda serata. I sintomi di entrambi i piccoli sono compatibili con un’aggressiva forma virale già riscontrata dai medici in questi giorni soprattutto tra i bambini, ma anche con un’eventuale intossicazione alimentare nella mensa scolastica.

Il sindaco, Luca Ornago, è stato informato dell’accaduto il giorno seguente, nella mattina del 7 ottobre, e immediatamente ha allertato i responsabili sanitari dell’Uos prevenzione e sorveglianza malattie infettive di Ats Brianza di quanto successo, per poter avviare le opportune verifiche e i controlli del caso nella mensa dove avevano pranzato i due bambini. Altri compagni dei due piccoli curati al pronto soccorso dell’ospedale monzese hanno accusato nei giorni scorsi gli stessi sintomi ma in forma più live.

«In quanto responsabile della salute pubblica mi preme rendere noti gli aspetti già accertati della questione, e le azioni intraprese per fare chiarezza sulla situazione – ha detto il primo cittadino tramite una nota diffusa dal Comune -. Dopo la segnalazione pervenuta dalla dirigenza scolastica sono subito intercorsi i necessari contatti tra l’amministrazione comunale, la società Pellegrini che gestisce il servizio mensa e l’università degli Studi di Milano, incaricata del controllo periodico della qualità del cibo somministrato in mensa. È stata quindi avviata la catena di controlli e di verifiche previsti dai protocolli e per i quali attendiamo gli esiti».

Nessun allarmismo dunque, ma controlli scrupolosi per capire la causa del malessere dei bambini coinvolti. È la stessa Ats Brianza che ha precisato che «nel corrente periodo si sono verificate analoghe situazioni e pervenute simili segnalazioni, in gran parte poi rivelatesi correlate non ad esposizione alimentare quanto piuttosto a virosi stagionali, tipiche del corrente periodo». Non resta quindi che attendere l’esito delle verifiche avviate. «Le indagini procedono in tutte le direzioni previste – conclude Ornago –attendiamo i risultati a breve. Ai bambini intanto auguriamo una pronta guarigione». Nessuna preoccupazione per i due piccoli che si sono rivolti al pronto soccorso, dimessi entrambi con la raccomandazione di seguire una dieta leggere per qualche giorno, e abbondante idratazione.

