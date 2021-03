Villasanta, 22 anni fa moriva di leucemia Gabriele “Lele” Brandazzi: una messa per ricordarlo

Mamma Patrizia e papà Roberto hanno fondato in suo nome la associazione “Lele Forever” per la ricerca contro la malattia. L’appuntamento è per mercoledì 24 marzo, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia.