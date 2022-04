Vigili del fuoco, quindici interventi a Monza e in Brianza per danni provocati dal vento Per elementi strutturali e alberi pericolanti, cinque poi le richieste per incendi, uno dei quali, a Carate Brianza, ha riguardato un’attività produttiva di via Rivera.

Sono stati 26, sabato 9 aprile, gli interventi operati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza, dieci dei quali in città, oltre alle consuete richieste di soccorso, a causa di danni provocati del forte vento. La maggior parte delle chiamate, quindici, è stata per elementi strutturali e alberi pericolanti. In un’occasione le squadre sono state impegnate in piazza Duomo, a Monza, per la caduta di una croce metallica dall’edificio di culto.

Intervento in una azienda di Carate

Si sono poi aggiunte altre cinque richieste per incendi, uno dei quali, a Carate Brianza, ha riguardato un’attività produttiva di via Rivera (surriscaldamento di un combustore per solventi), tre per soccorso persona e due per incidente stradale. Quattordici le squadre che si sono alternate: dal Comando e dai distaccamenti sono stati inviati 5 autopompe, 2 autoscale, una autobotte, 4 moduli si supporto e 2 mezzi antincendio su fuoristrada.

