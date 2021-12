Vigili del fuoco Monza Brianza, 30 unità di caposquadra al comando provinciale: il plauso del Conapo «Con il nuovo anno -continua però il sindacato autonomo dei pompieri- auspichiamo un rafforzamento anche per la pianta organica di nuovi Vigili a seguito delle già programmate assunzioni». La richiesta riguarda i vigili del fuoco professionisti. Sedi e numero dei volontari sono adeguate

«L’ assegnazione di trenta unità di Caposquadra, al Comando Provinciale di Monza e Brianza ha certamente portato un potenziamento nella pianta organica e ne siamo soddisfatti». Mirko Marin, della segreteria provinciale del Conapo, sindacato dei vigili del fuoco, esprime così il proprio compiacimento per l’arrivo del personale a rinforzo dei pompieri brianzoli. Ridistribuiti secondo necessità, nella sede Centrale e nei due distaccamenti professionisti di Desio e Seregno, trasmettono fiducia per il futuro.

«Con il nuovo anno -continua però il sindacato- auspichiamo un rafforzamento anche per la pianta organica di nuovi Vigili a seguito delle già programmate assunzioni. Questo perché, il Conapo Monza, ha sempre ritenuto che un efficace dispositivo di soccorso su tutto il territorio è determinato dalla qualità più che la quantità. Dobbiamo ringraziare i civili del fuoco volontari per il loro impegno in favore del cittadino, tuttavia attenzione all’apertura di distaccamenti senza un parallelo potenziamento dei professionisti, considerato che i due servizi resi al cittadino sono ben diversi seppur quando si vedono sfrecciare le autopompe per la città all’apparenza sembrano uguali».

Il numero dei volontari, insomma, è sufficiente, la richiesta quindi è di garantire sempre più una presenza adeguata dei professionisti: «E’ la risposta rapida e certa dei Vigili del Fuoco professionisti alle richieste della popolazione, garantita 365 giorni all’anno, entro 1 minuto dalla chiamata sono in strada in soccorso dei cittadini e delle istituzioni con il numero di equipaggio di cinque unità l’attività primaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Conapo lavorerà sempre in modo costruttivo e propositivo con il Comando Provinciale, per l’ottimizzazione costante per la qualità e non la quantità».

