Vigili del fuoco a caccia di nidi di calabroni: «Attenzione all’inverno»

Super lavoro nel fine settimana per i vigili del fuoco di Carate Brianza intervenuti sul territorio per neutralizzare nidi di calabroni che possono raggiungere dimensioni notevoli. È successo a Triuggio, a Giussano e a Verano Brianza: i pompieri hanno trovato i nidi degli insetti nelle canne fumarie dei camini, oltre che nel cassone di una tapparella, e hanno dovuto lavorare sodo per averne ragione. Dal comando un invito a controllare lo stato dei camini, se presenti in casa, per scongiurare il rischio di incendi nella stagione invernale.

