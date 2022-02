Verano Brianza: volontario della parrocchia ferito dall’albero che stava tagliando, frattura e ricovero Frattura al femore e 40 giorni di prognosi per il volontario della parrocchia di Verano Brianza che lunedì 21 febbraio è rimasto vittima di un infortunio mentre con altri pensionati stava lavorando al taglio di un albero.

Frattura al femore e 40 giorni di prognosi per il volontario della parrocchia di Verano Brianza che lunedì 21 febbraio è rimasto vittima di un infortunio mentre con altri pensionati si occupava della manutenzione del verde all’interno del giardino dell’ex casa del parroco in via don Ambrogio De Micheli, alle spalle della chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso.

L’uomo, 67 anni, era impegnato con gli amici volontari nel taglio di una grossa pianta quando, forse a causa di una forte raffica di vento, si è visto arrivare addosso l’albero. L’anziano, residente in paese, per non restare schiacciato si è buttato a terra. Erano da poco passate le 14.15. Sul posto per prestare soccorso al ferito sono giunti un’auto infermieristica da Cantù e l’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza che ha poi trasportato il veranese in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il ferito, classe 1954, è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia del nosocomio monzese in attesa dell’intervento alla gamba. Per lui la prognosi è di 40 giorni. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dello polizia locale di Verano Brianza e i vigili del fuoco da Seregno.

