Verano Brianza, raggiunge la moglie in vacanza e la molesta: arrestato Ha raggiunto la moglie da cui si stava separando in vacanza in Sardegna e una sera l’ha trascinata in spiaggia: un libero professionista di 39 anni di Verano Brianza è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale aggravata.

Un libero professionista di 39 anni di Verano Brianza è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie coetanea da cui era in fase di separazione. I fatti sono accaduti nel mese di agosto in Sardegna, dove la donna era in vacanza. Qui lui l’ha raggiunta e una sera l’ha trascinata in spiaggia. Una violenza che lei ha denunciato alla caserma locale dei carabinieri.

Sabato i militari di Giussano si sono presentati a casa dell’uomo e l’hanno trasferito nel carcere di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA