Verano Brianza mette mano alle strade: partiti i lavori di asfaltatura di alcune vie (ecco quali)

Sono partiti martedì 2 marzo lavori di asfaltatura su diverse strade di Verano Brianza. Si rifaranno il look le vie Umberto I, IV Novembre e Sauro. “Il termine dei lavori di riqualificazione dell’area ex Core si avvicina e vengono ultimati anche i lavori di asfaltatura delle vie adiacenti all’area” fa sapere il Comune. Gli interventi di rinnovo del manto stradale potrebbero avere qualche ripercussione sul flusso veicolare.

Restando in tema di riqualificazione stradale, il mese scorso l’assessore ai lavori pubblici Samuele Consonni, vicesindaco, aveva annunciato per la primavera 2021 interventi su via De Gasperi e via XXV Aprile. Le opere, del valore di circa 140mila euro (più Iva), sono state assegnate. Oltre alla riasfaltatura delle 2 strade, l’intervento prevede «la creazione di un percorso pedonale che collegherà via Sauro con via Foscolo, allacciandosi a quelli già esistenti che arrivano al centro sportivo».

