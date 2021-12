Verano Brianza: 17 posti di lavoro nel nuovo discount che si inaugura giovedì Ci sono diciassette nuovi posti di lavoro direttamente collegati alla apertura del nuovo punto vendita Aldi a Verano Brianza che si inaugura giovedì 9 dicembre nei 1.100 metri quadri dell’area ex Marzatico.

La realizzazione del punto vendita ha contribuito alla riqualificazione dell’area in corrispondenza di via Nazario Sauro e via Comasina: realizzate una rotatoria e una pista ciclabile, cìè stato un intervento sulla viabilità di un incrocio e su aree verdi. Il negozio è dotato di impianto fotovoltaico oltre che di 3 colonnine di ricarica per mezzi elettrici.

Per la multinazionale tedesca si tratta del quinto negozio nella provincia di Monza-Brianza, il numero 42 in Lombardia.

In occasione dell’apertura, Aldi proporrà offerte speciali in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali.

