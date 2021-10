Vedano al Lambro, c’è la squadra: i nomi scelti dal sindaco Marco Merlini per la nuova giunta Primo sindaco brianzolo a essere proclamato lunedì, primo a nominare la giunta: Marco Merlini, che alla guida di Progetto Vedano ha portato il centrodestra alla vittoria dopo 25 anni, martedì sera ha designato gli assessori che lo affiancheranno nella giunta di Vedano al Lambro.

È stato il primo sindaco brianzolo a essere proclamato lunedì ed è stato il primo a nominare la giunta: il vedanese Marco Merlini, che alla guida di Progetto Vedano ha portato il centrodestra alla vittoria dopo 25 anni, martedì sera ha designato gli assessori che lo affiancheranno.

Responsabile del Bilancio, della Sicurezza e della Polizia locale è il medico Sergio Sforzini, già dirigente sanitario; Patrizia Lissoni, avvocato e consigliere comunale uscente, si occuperà di Istruzione e Servizi sociali; a Ilaria Villa, al suo debutto in aula, sono andate le deleghe all’Urbanistica, all’Edilizia privata e alle Pari opportunità mentre Matteo Medici, il più votato tra i consiglieri, seguirà Sport, Commercio e Ambiente.

«C’è molto da fare e poco da dire - commenta Merlini - come promesso, a 24 ore dalla proclamazione, ho provveduto a formare la giunta caratterizzata da competenza, presenza sul territorio e anche un pizzico di gioventù per far crescere una classe di amministratori che sia all’altezza di un paese come Vedano. Ci siamo svegliati da un lungo torpore durato troppo tempo: ora è il momento del fare dopo le parole della campagna elettorale. Il primo passo è stato compiuto. Ci attende un lungo cammino e sono sicuro che le persone saranno all’altezza del compito affidato loro. Progetto Vedano non è solo uno slogan elettorale, ma una visone nuova di cambiamento».

