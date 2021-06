Vecchia e nuovissima Milano: una passeggiata solidale con la onlus Zorzi

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La vecchia Milano fra vicoli e case di ringhiera e la modernissima metropoli dei grattacieli. Aspetti diversi del capoluogo lombardo che sarà possibile scoprire grazie a due passeggiate “solidali” organizzate dall’associazione monzese Paolo Zorzi per le Neuroscienze onlus.

Si comincia giovedì 17 giugno con una visita al tramonto delle “Memorie d’acqua: i Navigli”. Un tour che parte alle 18.45 dalla basilica di Sant’Eustorgio, una delle più antiche chiese milanesi, legata alle reliquie dei Magi, per arrivare lungo la darsena e inoltrarsi nei vicoli dove un tempo le lavandaie si accomodavano sul “brelin” (una cassetta di legno riempita di paglia) per lavare e sciacquare i panni. Il ritrovo è sull’Alzaia del Naviglio Grande un quarto d’ora prima della partenza dell’itinerario. Il 24 giugno, sempre alle 18.45, è in programma un “Architour di Porta Nuova” a spasso tra il Bosco Verticale e i nuovi palazzi dei giganti dell’economia senza tralasciare la Biblioteca degli Alberi.

Il punto di incontro è fissato nella oramai celeberrima piazza Gae Aulenti davanti alla libreria. Entrambe le visite durano un’ora e quarantacinque minuti. Nel rispetto delle normative anti Covid i gruppi non potranno superare le venti persone. La quota di partecipazione è di 25 euro ad iniziativa e comprende la guida e il microfonaggio. Il ricavato andrà a sostegno delle attività di ricerca in ambito neurologico dell’Istituto Carlo Besta e della Fondazione don Gnocchi. Info: tel. 039/5783469.

