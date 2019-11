Vasto black out ad Arcore: case al buio sabato sera Un vasto black out sabato sera ha spento diverse zone di Arcore per oltre tre ore. Case al buio dalle 20.30 fino a mezzanotte.

Un vasto black out sabato sera ha spento diverse zone di Arcore per oltre tre ore. Case al buio dalle 20.30 più o meno in alcuni tratti di via Tiziano, via Toscana, la zona intorno al tennis club, via Golgi, via Calabria. E poi disagi segnalati in via Abate d’Adda e via Vittorio Veneto. Tecnici Enel al lavoro e situazione risolta dopo la mezzanotte. Una ipotesi è che il disservizio sia stato provocato dalla pioggia infiltrata nelle cabine.

