Vaccino anti Covid anche agli Istituti Clinici Zucchi di Monza e Carate: «Il 90% del personale lo farà» Anche gli Istituti Clinici Zucchi sono partiti con la campagna di vaccinazione anti Covid del proprio personale. A Monza e Carate il 90% del personale si farà iniettare il vaccino BioNTech/Pfizer.

È iniziata nella mattinata di venerdì 8 gennaio la somministrazione delle dosi del vaccino BioNTech/Pfizer per gli operatori degli Istituti Clinici Zucchi, sia a Monza sia a Carate. Sono ben 600 le dosi a disposizione, provenienti dalla Asst di Monza con il coordinamento della Ats della Brianza. Altissima l’adesione alla campagna vaccinale su base volontaria: quasi il 90% degli operatori intende sottoporsi al vaccino. Le somministrazioni procederanno 7 giorni su 7, dando priorità agli operatori più anziani e con maggiori fattori di rischio sia per la loro storia clinica precedente sia per la loro mansione in ospedale.

Le vaccinazioni agli Istituti Clinici Zucchi



«A pieno regime dovremmo riuscire a vaccinare 108 persone a Monza e 54 a Carate Brianza ogni giorno, concludendo la campagna vaccinale in una decina di giorni» spiegano dalla Zucchi.

