Vaccini Covid ad Agrate: organizzato un servizio di trasporto per over 80 Avviata una rete di trasporti per le persone anziane impossibilitate a raggiungere con propri mezzi i centri di somministrazione grazie alla collaborazione tra Comune, Avulss e Croce Rossa.

Sono partiti da qualche giorno i vaccini per la popolazione over 80 e ad Agrate Brianza è stata organizzata una rete di trasporti per le persone anziane grazie alla collaborazione tra Comune, Avulss e Croce Rossa.

«Coltivare il senso di comunità significa soprattutto pensare alle difficoltà di chi è più fragile, più anziano, più debole. Per alcuni i piccoli problemi rischiano di diventare ostacoli grandi e, a volte, bastano semplici gesti per risolverli. – ha fatto sapere il sindaco Simone Sironi -. Ecco perché, grazie alla preziosa collaborazione con Croce Rossa di Agrate e Avulss, abbiamo organizzato un servizio di trasporto per i cittadini agratesi con più di ottanta anni impossibilitati a raggiungere con propri mezzi i centri di somministrazione del vaccino anti covid-19 e che non hanno la possibilità di essere accompagnati da familiari».

È possibile richiedere il servizio contattando direttamente Avulss e Croce Rossa Italiana al numero 334.6051621 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

