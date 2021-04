Vaccini, banca dati non aggiornata: problemi per la prenotazione dei soggetti fragili e vulnerabili Nuovo intoppo per le prenotazione delle vaccinazioni in Lombardia. Venerdì 9 aprile si sono aperte le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per le persone fragili, ma la banca dati non aggiornata ha impedito il riconoscimento degli aventi diritto.

Nuovo intoppo per le prenotazione delle vaccinazioni in Lombardia. Venerdì 9 aprile si sono aperte le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per le persone fragili, ma il sistema di Poste Italiano pur predisposto con la nuova categoria non ha funzionato.

Le persone che hanno vulnerabilità o disabilità in teoria avrebbero potuto prenotarsi nel portale dedicato, attraverso il numero verde o altri canali, ma i nominativi non sono risultati negli elenchi delle categorie aventi diritto in questa fase. Perché? Perché l’Ats Brianza, come tutte le altre agenzie di tutela della salute in Lombardia, dovrebbe inviare ai medici di base gli elenchi da compilare con i nomi dei pazienti fragili che hanno diritto a prenotare il vaccino.

Finché non ci sarà questo passaggio burocratico le persone con disabilità o vulnerabilità non potranno programmare l’inoculazione del siero anti-Covid, perché non sarà aggiornata la banca dati per le iscrizioni delle persone. Nel frattempo monta la polemica sui social network.

