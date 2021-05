Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni: più di 500mila prenotazioni per fascia 40-49 anni Sono stati 501.382 i cittadini lombardi della fascia d’età tra i 40 e i 49 anni che in 48 ore hanno prenotato la vaccinazione anti Covid-19.

Hanno superato quota 500mila in 48 ore le prenotazioni dei lombardi Over 40 per la vaccinazione anti Covid-19. Sono stati 501.382 i cittadini della fascia d’età tra i 40 e i 49 anni che hanno preso un appuntamento sul portale di Poste Italiane e Regione Lombardia secondo i numeri della direzione Welfare della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA