Vaccinazioni in Lombardia, Moratti: “Saremo primi a raggiungere immunità di comunità. Importante l’adesione dei più giovani” Letizia Moratti ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Lombardia, che “corre” e sarà “la prima Regione a raggiungere l’immunità di comunità”, e sull’adesione dei più giovani.

“Adesso la Lombardia corre, penso che saremo la prima Regione a raggiungere l’immunità di comunità. Il dato delle adesioni dei giovanissimi è stato molto importante e credo che ci sarà utile anche in futuro per la riapertura delle scuole in sicurezza”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in collegamento tv con Canale 5.

“Oggi a Mattino 5 ho ribadito quanto sia stata finora importante l’adesione dei giovani della fascia 12-29 anni che ha superato in questo momento le 666mila prenotazioni, il 52% sul totale della popolazione di questa fascia - ha poi approfondito - È un segnale fondamentale che da una parte ci testimonia la loro voglia di libertà, dall’altra la consapevolezza che, proteggendo se stessi, proteggono anche le loro famiglie. Ho sottolineato che la loro partecipazione alla campagna vaccinale è fondamentale anche per l’apertura in sicurezza delle scuole, con la didattica in presenza. Un aspetto che sarà importante per consentire a tanti genitori di andare a lavorare tranquillamente. Non penso però che si debba mettere un obbligo rispetto ai vaccini, ma incentivi e disincentivi. Per i giovani il “green pass” sarà un bell’incentivo perché permetterà loro di viaggiare in tutta Europa”.

Nel collegamento mattutino aveva parlato anche dei risultati portati da “rigore e prudenza”: “Hanno pagato e ci hanno fatto avere numeri così buoni che la prossima settimana ci permetteranno di andare in zona bianca. Credo che ci voglia sempre prudenza e responsabilità collettiva, ora si tratta di avere responsabilità individuale ma sono certa che sicuramente tutti saranno prudenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA